مغردون عراقيون .. ’احذروا من ألاعيبهم لانها مؤامرة سعوصهيونية’

2020/11/09 | 14:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يواصل العراقيون حملاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتنبيه من خطورة المخطط الذي تسعى السعودية لتنفيذه تحت غطاء الاستثمارات في المحافظات الغربي...

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