كورونا يهدد ودية المنتخب السعودي أمام جامايكا

2020/11/09 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

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يخضع ثلاثة من لاعبي منتخب جامايكا الأول لكرة القدم لمراقبة طبية صارمة من الدكتور بيرشا كول، رئيس الجهاز الطبي في المنتخب، بعد مخالطتهم حالة مصابة بفيروس كورونا.

وسمحت الجهات الصحية الجامايكية للثلاثي بمرافقة البعثة المتوجِّهة إلى الرياض لملاقاة المنتخب السعودي تجريبيًّا في 14 و17 تشرين الثاني الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن معسكر المنتخب السعودي الداخلي، تزامنًا مع "أيام فيفا"، واستعدادًا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وطبقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" السعودية، أوضحت الجهات الصحية الجامايكية، أن اللاعبين الثلاثة كانوا في الحجر الصحي مع لاعب مصاب، وحدَّدت حالتهم بـ "أقل خطورة".

وستخضع البعثة الجامايكية، بعد الوصول المتوقَّع اليوم الاثنين إلى الرياض، للحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام في فندق هوليدي إن الازدهار، وسيتم خلال ذلك إجراء فحوصات فيروس كورونا لهم للتأكد من سلامة كافة أفراد البعثة من "كوفيد 19".

كذلك، استبعد الاتحاد الجامايكي، ألفاس باول، المدافع المحترف في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، لمخالطته زميلًا له في الفريق، أثبتت الفحوصات إصابته بالفيروس.



وتمَّ استبدال اللاعبين ببتيريك ميجي، وجيداين وايت.

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