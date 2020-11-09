2020/11/09 | 14:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر مطلع، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيعقدان غداً الثلاثاء، إجتماعاً عبر دائرة الكترونية مغلقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يجتمع غداً بولي العهد السعودي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يجتمع غداً بولي العهد السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).