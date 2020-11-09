بالفيديو والصور.. تظاهرات حاشدة لمنتسبي الصناعة أمام مبنى وزارة المالية

2020/11/09 | 14:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} تظاهر المئات من منتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن ، اليوم الاثنين، أمام مبنى وزارة المالية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

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