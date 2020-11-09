الكاظمي يوجه وزارة النقل بالتفاوض مع الشركة الكورية لانشاء ميناء الفاو

2020/11/09 | 14:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، بعقد اجتماع في وزارة النقل، لبحث ملف التعاقد مع الشركة الكورية بشأن ميناء الفاو الكبير.

ونقلت الوكالة الرسمية، عن مصدر سياسي، أنه “بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقدت وزارة النقل اجتماعا في الوزارة، للتفاوض من أجل التعاقد مع الشركة الكورية للبدء بالعمل بانشاء ميناء الفاو الكبير”.

وأضافت، “الأجواء ايجابية وهناك إمكانية للتوصل لاتفاق بشان الشروع بالعمل” مبينة، أن “اجتماعا عقد أمس برئاسة الكاظمي مع وزير النقل والجهات المعنية، حثهم من خلاله على العمل بأقصى الجهود لإزالة كافة المعوقات من أجل إنهاء مرحلة التفاوض والبدء بالعمل”.

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