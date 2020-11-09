لواء بالحشد الشعبي يشرعُ بإنشاء ساترٍ أمنيّ استراتيجيّ يمتدّ من عرعر الى النخيب

2020/11/09 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت ملاكاتُ فرقة العبّاس(عليه السلام)

القتاليّة -لواء/26 حشد شعبي-، بإنشاء

ساترٍ ترابيّ يحاذيه خندقٌ على طول

الشريط الممتدّ من منفذ عرعر الحدوديّ

وصولاً الى ناحية النخيب كمرحلةٍ أولى،

على أن تعقبه مر

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