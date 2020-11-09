عدّوه حكماً ظالماً.. رفض شعبي في صلاح الدين لقرار إعدام شاب يتاجر بـ

2020/11/09 | 14:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [صلاح الدين-اين]جدد العشرات من سكان احد قرى قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين، يوم الأثنين، احتجاجهم ورفضم الشديد لقرار قضائي باعدام احد "الصبية" الذي يعمل تاجرا لـ"السكراب" مؤكدين ان قرار الاعدام يعد ظلما كبيرا وضربة للقضاء العراقي.

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