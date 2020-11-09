2020/11/09 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علّقت كتائب حزب الله، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، حول فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية وخسارة المرشح الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق، محمد محي الدين، في تصريح صحفي، إن "الفرصة سانحة أمام الإدارة الجديدة للولايات المتحدة لإصلاح ما خربه ترامب مع دول العالم".

وأضاف: نأمل أن يُغيّر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السياسة الخارجية لسلفه لا سيما تجاه العراق"، مبيناً أن "الفرصة الآن سانحة للإدارة الأمريكية الجديدة لإصلاح ما أفسده ترامب".

وحذّر المتحدث باسم الكتائب، من" قيام الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعمليات تطيح بالهدنة القائمة بين الفصائل المسلحة العراقية والقوات الأمريكية في العراق، خلال الفترة المتبقية من رئاسته".

ويقول محمد محي، في تصريح آخر لوكالة ’’فراس برس’’، إن "فترة ترامب فترة تهديم وفترة سلبية سببت مشاكل وأزمات".

ويضيف "بالنسبة لنا كعراقيين، أهم هدف نريد التوصل إليه...هو خروج القوات الأميركية من العراق وأن تلتزم (واشنطن) بالأطر الدبلوماسية السليمة بالتعامل مع العراق كدولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم كتائب حزب الله يحذر ترامب من أي تصرف ’’يخرق الهدنة’’ في آخر أيامه بالرئاسة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم كتائب حزب الله يحذر ترامب من أي تصرف ’’يخرق الهدنة’’ في آخر أيامه بالرئاسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).