إيران تسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات ووفيات كورونا في يوم واحد

2020/11/09 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيراني، سیما سادات لاري، اليوم الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، تسجيل 10463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 458 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت لاري، في بيان لها، إنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 10463 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد إلى 692 الفاً و949 شخص و55261 شخصاً في وضع حرج".

واضافت، ان "عدد المتعافین من الفیروس بلغ 525 الاف و 641 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفی458 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 38 الفا و 749 اشخاص".

وأشارت المتحدثة بإسم وزارة الصحة، الى ان "خمسة ملايين و 263 الفا و 173 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان".

يذكر أن أعلى مستوى إصابات سجلته إيران بفيروس كورونا، كان 9450 إصابة خلال يوم واحد.

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