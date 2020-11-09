2020/11/09 | 14:39 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز / بغداد قررت وزارة الخارجية العراقية، إعادة الدوام الرسمي في الوزارة بنسبة 100%.
وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، حصل “النور نيوز” على نسخة منها، ان وزير الخارجية فؤاد حسين وجه بأن يكون الدوام الرسمي بنسبة 100% اعتباراً من الأسبوع الحالي، مع الالتزام بالاجراءات الوقائية.
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وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، حصل “النور نيوز” على نسخة منها، ان وزير الخارجية فؤاد حسين وجه بأن يكون الدوام الرسمي بنسبة 100% اعتباراً من الأسبوع الحالي، مع الالتزام بالاجراءات الوقائية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تقرر إعادة الدوام الرسمي بنسبة 100%) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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