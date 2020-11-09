التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في الرضوانية

2020/11/09 | 14:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أدانت الأمانة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، بشدة الهجوم الإرهابي بمنطقة الرضوانية في العاصمة بغداد.وقالت المنظمة في بيان، اطلع عليه “النور نيوز”، إنها “تؤكد تضامنها مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، وتجدد موقفها الثابت الرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب مهما كانت الظروف والدوافع”.وأعربت المنظمة، عن “التعازي والمواساة لذوي …

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