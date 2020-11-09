المالية النيابية لـ/ نينا / : لدينا قناعات بتخفيض الاقتراض الحكومي الى 11 تريليون دينـار

2020/11/09 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية عن قناعات لدى اعضائها من ممثلي الكتل السياسية ، بتخفيض مبلغ الاقتراض الحكومي في قانون تمويل العجز المالي الى سقف 11 تيريلون دينـار بدلا من 31 تريليون دينـار الذي حددته الحكومة ./انتهى5

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