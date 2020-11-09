الصحة تنفذ حملة موسعة لمحاسبة الصيدليات والمذاخر المخالفة للتعليمات الوزارية في بغداد والمحافظات

2020/11/09 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ نفذت وزارة الصحة والبيئة حملة موسعة لمحاسبة الصيدليات والمذاخر المخالفة للتعليمات الوزارية في بغداد والمحافظات .واكدت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان فرق دائرة التفتيش مستمرة بمتابعة الصيدليات والمذاخر لمتابعة التزامها بتعليمات الوزارة الخاصة بتداول الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية وبالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية".واشارت الوزارة الى ان الصيدليات المخالفة يتم احالتها الى الجهات القضائية والقانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحابها./انتهى7

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