الصحة تنفذ حملة موسعة لمحاسبة الصيدليات والمذاخر المخالفة للتعليمات الوزارية في بغداد والمحافظات

بغداد/نينا/ نفذت وزارة الصحة والبيئة حملة موسعة لمحاسبة الصيدليات والمذاخر المخالفة للتعليمات الوزارية في بغداد والمحافظات .واكدت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان فرق دائرة التفتيش مستمرة بمتابعة الصيدليات والمذاخر لمتابعة التزامها بتعليمات الوزارة الخاصة بتداول الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية وبالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية".واشارت الوزارة الى ان الصيدليات المخالفة يتم احالتها الى الجهات القضائية والقانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحابها./انتهى7
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