البرلمان يكلف ممثلا قانونيا لمتابعة مشروع ميناء الفاو الكبيـر

2020/11/09 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قررت رئاسة مجلس النواب تكليف ممثل قانوني عن البرلمان ، لمتابعة ملف مشروع ميناء الفاو الكبير مع وزارة النقل وشركة دايو الكورية ، على ان يقدم تقريرا فنيا دوريا لاطلاع اللجان النيابية حول تنفيذ المشروع ./انتهى5

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