الأردن يعزي الشعب العراقي بهجوم الرضوانية الإرهابي

2020/11/09 | 14:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية غربي العاصمة العراقية بغداد، ليلة الأحد - الاثنين، وأسفر عن استشهاد واصابة 7...

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