انتهاء اجتماع الاتحاد الوطني والديمقراطي

2020/11/09 | 14:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى قبل قليل الاجتماع المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن مستجدات الاوضاع في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الاثنين، بمدينة اربيل ، اجتماعا مشتركا بحضور بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني ونيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان.

تألف وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني مع رزكار علي عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي وشالاو علي عسكري وسوران جمال طاهر عضوي المكتب السياسي وخسرو كول محمد عضو المجلس القيادي.

PUKmedia خاص‌

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