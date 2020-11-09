تفاصيل عمليات تطهير جبال الخانوكة والمكحول

2020/11/09 | 14:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامنية يوم الاثنين، عن تفاصيل عمليات تطهير سلسلة جبال الخانوكة والمكحول في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " بعد ان باشرت القطعات الامنية صباح يوم امس الاحد، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قيادة العمليات المشتركة، ومن خلال قيادة القوات البرية المتمثلة بقيادة عمليات ( صلاح الدين ـ نينوى ) والقطعات الملحقة بها ( لواء القوات الخاص الثاني ـولواء المشاة الالي /37 الفرقة المدرعة التاسعة ـفوج استطلاع الفرقة المدرعة التاسعة بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير سلسلة جبال الخانوكة ومكحول كانت النتائج وفي محور قيادة القوات البرية ، العثور على 5 انفاق وقد تم تدميرها، وعثرت على 5 اوكار اثنان منها تحتوي تجهيزات من بينها تجهيزات عسكرية وقدت تمت معالجتها ، والعثور على عبوة ناسفة جرى معالجتها ايضا" .

واضاف البيان: ان القوات الامنية ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، عثرت على 3 انفاق وقد تم تدميرها ، وعثرت على عبوتين ناسفتين جرى معالجتهما وتفكيكها من قبل هندسة شرطة صلاح الدين، فيما تمكنت قطعات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع من العثور على مدفع ما يسمى جهنم مع صاروخ وقاعدة رشاشة 14.5 ملم و6 عبوات ناسفة وركيزة رشاشة 12.7 مع القاعدة ومنصة اطلاق صواريخ ونفقين ، فضلا عن العثور على 3 ركائز هاون و4قواعد مدفع 23 ملم و3 قواعد هاون و 10 قنابر هاون عيار 120 ملم ووكر و3عبوات ناسفة ونفق طولة (25) متر حيث تم التعامل معها اصوليا، كما تمكنت قطعات الحشد الشعبي من العثور على عبوتين ناسفتين و11 نفقاً في منطقة جبال مكحول ووكر وقد تمت تدميرها من قبل مفرزة هندسة الحشد كما عثرت على صاروخ RBG7 ، وخلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة على الية تابعة الى اللواء السادس بالحشد الشعبي ، مما ادى الى اصابة احد عناصر الحشد ، تم نقل الى المستشفلى لتلقي العلاج .

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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