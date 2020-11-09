صحيفة: حكومة الكاظمي تواجه ضغوطا كبيرة نتيجة الأزمة المالية وتأخر الرواتب

2020/11/09 | 14:44 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: أرشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، الاثنين، بان حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تواجه ضغوطا سياسية كبيرة نتيجة الأزمة المالية وتأخر رواتب الموظفين وشروط الكتل لتمرير قانون الاقتراض في البرلمان.

وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 9 تشرين الثاني 2020، انه " بعد مرور 9 ايام على دخول شهر تشرين الثاني ما زالت الأسر العراقية تتنظر تسلم رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي، وباتت حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وضع لا تحسد عليه نتيجة الأزمة المالية التي تضطرها إلى عدم الإيفاء بالتزام دفع رواتب الموظفين في القطاع العام بشكل منتظم".

وتابع انه "في مقابل سعي الحكومة لحل أزمتها المالية من خلال الإلحاح على مجلس النواب للتصويت على قرار جديد للاقتراض لحل مشكلة الرواتب وبقية النفقات، تضع بعض الكتل السياسية في البرلمان شروطا على قانون الإقراض الجديد".

وأضاف التقرير انه "برزت في اليومين الأخيرين ضغوط مماثلة كان مصدرها الموظفون في القطاع العام، حيث نظم المئات منهم، أمس، في محافظات كربلاء وبابل وميسان وذي قار والديوانية والبصرة مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد تأخر تسلم مرتباتهم".

يأتي ذلك بعد تأكيد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الأسبوع الماضي، بان "رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي ستدفع ربما خلال أيام في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه، فستطلق بشكل مباشر"، فيما بينت وزارة المالية إنها مضطرة لطلب اقتراض جديد من البرلمان بمبلغ 41 تريليون دينار (أقل من 40 مليار دولار) لتتمكن من سد العجز في الرواتب.

وكان تحالف "الفتح" قد دعا حكومة الكاظمي أمس، إلى اتخاذ إجراءات "حقيقية" لمعالجة أزمة الرواتب، وأبدى استعداده لدعم خطوات كهذه داخل البرلمان، حيث جاء في بيان له "نتابع بصورة متواصلة كافة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة أزمة الرواتب وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك، وعلى الحكومة تقديم حلول واقعية وعملية تؤمن الرواتب من جهة ولا تثقل خزينة الدولة العراقية بالديون".

من جانبها، حددت كتلة "الحكمة" النيابية أمس، شرطا للتصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي الجديد، حيث شددت على أنها لن تصوت على الاقتراض إذا لم يتم تضمين مستحقات الفلاحين والمزارعين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب أنهى، أول أمس السبت، القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي الجديد، فيما أبدت اللجنة المالية النيابية تحفظها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، ووجود مبالغة واضحة في تقديرات مبلغ الاقتراض، داعية إلى تقليص كافة بنود النفقات وحصرها في الأولويات الضرورية، ودعم المشاريع الاستثمارية، وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع.

ر.إ

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