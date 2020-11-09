رئيس حكومة كردستان يبدأ جولة أوروبية

2020/11/09 | 14:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد غادر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، أربيل للقيام بجولة أوروبية تشمل عدة دول.وقالت حكومة الاقليم في تصريحات صحفية، ان “مسرور بارزاني بدأ جولته الأوروبية على رأس وفد رسمي، حيث سيعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الأوروبيين في هذه الدول للتباحث معهم بشأن تعزيز العلاقات الدبلوماسية، فضلا عن …

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