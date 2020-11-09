2020/11/09 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاثنين، بانتحار منتسب في جهاز المخابرات بعد اطلاق النار على نفسه جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "منتسبا في جهاز المخابرات اقدم على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسه من سلاح شخصي نوع مسدس داخل داره ضمن منطقة الزعفرانية".واشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى ان "الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتسب بجهاز المخابرات ينتحر بسلاحه الشخصي جنوب شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتسب بجهاز المخابرات ينتحر بسلاحه الشخصي جنوب شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).