2020/11/09 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قائد عمليات كربلاء، اللواء علي الهاشمي، الاثنين، عن "تطهير" 400 كم في عمق الصحراء غربي المحافظة.

وقال الهاشمي في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "عملية امنية اشتركت فيها قطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وطيران الجيش لتطهير الصحراء واسفرت عن تامين 400 كم".واشار البيان الى ان "العملية أمنت الطريق التجاري الممتد بين العراق والسعودية وسوريا".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات كربلاء يعلن 'تطهير' 400 كم في عمق الصحراء الغربية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات كربلاء يعلن 'تطهير' 400 كم في عمق الصحراء الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).