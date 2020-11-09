التربية تحدد موقف المدارس الاهلية من اليات الدوام المحددة.. ماذا عن أسعار الأقساط؟

2020/11/09 | 14:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التربية أن القرارات المتعلقة بدوام المدارس ملزمة التطبيق من قبل جميع المدارس سواء الحكومية و الأهلية.

وفيما يخص توفير المناهج الدراسية قال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات صحفية، إن العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الحالي قد يشهد نقصاً في الكتب المنهجية الورقية بسبب الوضع الاقتصادي للبلد وجائحة كورونا، لكنه لفت إلى أن المديرية العامة للمناهج قامت بتحويل المناهج من ورقية إلى رقمية بصيغة (pdf) حيث بالإمكان تحميلها من المواقع التابعة للوزارة.

كما جدد فاروق من جانب آخر بأن الأجور والأقساط في المدارس الأهلية غير خاضعة لقرارات وزارة التربية كون الأمر يتعلق بعقد مبرم بين أولياء الأمور وإدارات تلك المدارس.

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