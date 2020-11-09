بعد بثه مكالمة مع ضابط استخبارات.. قطب الإعلام الجزائري مهدد بالسجن 10 سنوات

2020/11/09 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب ممثل النيابة العامة بالجزائر العاصمة السجن عشر سنوات لمالك مجموعة النهار الإعلامية،أنيس رحماني، بتهم متعددة منها "القذف ضد الجيش" بعد تسجيل وبث مكالمة مع ضابط استخبارات، بحسب ما ذكر موقع النهار التابع للمجموعة.

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