اقليم كوردستان يسجل 900 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/09 | 15:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين، تسجيل ٢٤ حالة وفاة و٩٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب ٢٧٥ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أجرت ٦٠٩٩ فحصا مختبريا، أظهرت ٩٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت على الشكل التالي:

•(٣٠٣) أربيل

•(١٩٨) السليمانية

•(٣٠٣) دهوك

•(٤٤) حلبجة

•(٣٨) كرميان

•(١٤) رابرين

أما بخصوص حالات التعافي الجديدة وعددها ٢٧٥ فكانت كالتالي:

•(١٠٦) أربيل

•(٢٧) السليمانية

•(٧٥) دهوك

•(٢٧) حلبجة

•(٤٠) كرميان

•(٠) رابرين

وأشارت إلى تسجيل ٢٤ حالة وفاة جديدة، (٢) في أربيل، و(٤) في السليمانية، و(٧) في دهوك، و(٢) في حلبجة، و(٣) كرميان، و(٦) رابرين.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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