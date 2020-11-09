انتخاب بايدن يعيد خطته للعراق الى الواجهة

2020/11/09 | 15:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم "السيناتور الامريكي جوزيف بايدن" عام 2006، خطة بشأن اقامة 3 فيدراليات في العراق، نالت 75 صوتا في مجلس الشيوخ واثارت ردود افعال مختلفة.

وبمناسبة انتخاب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة، ولاهمية الخطة، والجدل حولها، ارتأينا اعادة نشر قرار مجلس الشيوخ لخطة بايدن.

فيما يلي النص المترجم للقرار الذي اصدره مجلس الشيوخ حول خطة بايدن.

أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا قدمه السيناتور جوزيف بايدن وعدد آخر من زملائه بشأن اقامة ثلات فيدراليات في العراق، وصوت 75 من اعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم 26 جمهوريا.



وقد أثار قرار مجلس الشيوخ غير الملزم ردود أفعال مختلفة.



وفيما يأتي النص المترجم لنص القرار.

1.



انشاء عراق واحد من ثلاثة أقاليم

* فدرلة العراق وفق الدستور العراقي ستتكون من ثلاث مقاطعات ذات حكم ذاتي واسع، (شيعية، سنية، كردية) مع حكومة مركزية قوية ولكنها ذات سلطات محدودة في بغداد.

* تتولى الحكومة المركزية مسؤولية المصالح المشتركة الحقيقية : الدفاع عن الحدود، السياسة الخارجية، انتاج النفط والواردات.

* تشكيل حكومات الاقاليم (للكرد، السنة، الشيعة ) وتكون مسؤولة عن ادارة شؤون اقاليمهم.

2.



المشاركة في واردات النفط

* الوصول الى اتفاقية كحل فدرالي لضمان 20% من الواردات للعرب السنة من كل الواردات النفطية، الحالية والمستقبلية.



وهي نسبة تكاد تتلاءم مع حجمهم السكاني والذي سيساعد على ازدهار اقليمهم اقتصاديا.

* منح الحكومة المركزية سلطة وضع سياسة نفطية وطنية وتوزيع الواردات، والتي ستجتذب الاستثمارات الاجنبية التي يحتاجها العراق والاخذ بنظر الاعتبار قانونيا مصلحة كل مجموعة من خلال المحافظة على العراق موحدا وحماية البنية التحتية للصناعات النفطية.

3.



عقد مؤتمر دولي وفرض معاهدة عدم اعتداء اقليمي

* عقد مؤتمر للامن الاقليمي تحت رعاية الامم المتحدة حيث تتعهد الدول المجاورة للعراق بما فيها ايران بدعم اتفاقية تقاسم السلطة واحترام حدوده الدولية.

* إشراك الدول المجاورة مباشرة في الجهد للتغلب على الشكوك وتركيز جهودها على دعم الاستقرار في العراق وليس تقويضه.

* انشاء جماعة اتصال ثابتة (تشارك فيها القوى الرئيسية والتي ستشارك فيها الدول المجاورة وتنفيذ التزامتها).

4.



الانسحاب المعقول للقوات الامريكية

* توجيه القادة العسكريين لتطوير خطة خاصة بالانسحاب واعادة نشر معظم القوات الامريكية من العراق في ايلول 2008.

* الاحتفاظ بقوة صغيرة مقيمة داخل او بقرب العراق ربما تتكون من عشرين الف جندي لضرب اية تجمعات ارهابية وللمساعدة في ايفاء الدول المجاورة بالتزامتها تجاه العراق وتدريب قوات الامن.

5.



زيادة مساعدات الاعمار وبناء برنامج للوظائف

* تقديم المزيد من مساعدات الاعمار تحت شروط حماية الاقليات وحقوق النساء وانشاء برنامج للوظائف لمنح الشباب العراقي بديلا عن الانضمام للميليشيات والعصابات المسلحة.

* الاصرار على أن تأخذ الدول الاخرى دورا رئيسيا في تمويل عملية الاعمار من خلال تحسين الالتزامات القديمة وتقديم التزامات جديدة وخصوصا الدول العربية الخليجية الغنية بالنفط.

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