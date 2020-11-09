تسجيل 900 إصابة جديدة.. صحة الإقليم تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

2020/11/09 | 15:15 - المصدر: NRT عربية

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مركز للعلاج من كورونا

فوتو: أرشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، عن تسجيل 900 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، 9 تشرين الثاني 2020، انها اجرت 6099 فحصا جديدا شخصت خلاله 900 اصابة جديد توزعت على هذا النحو التالي:

- اربيل 303

- السليمانية 198 ،38 كرميان، 14 رابرين

- دهوك 303

- حلبجة 44

وبحسب البيان، فأن 275 مريضا اكتسبوا الشفاء التام وكالاتي:

- اربيل 106

- السليمانية 27، 40 كرميان.

- دهوك 75

- حلبجة 27

واشار البيان إلى وفاة 24 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية وكما يأتي:

- اربيل 2

- السليمانية 4، كرميان 3، رابرين 6

- دهوك 7

- حلبجة 2

وبهذا يصل اجمالي اعداد الاصابات بالوباء منذ تفشيه في اقليم كوردستان ولغاية الآن 85063 تعافى من بينهم 52771، بينما لا يزال 29610 قيد العلاج وتوفي 2682.

ر.إ

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