مصادر حكومية: مفاوضات مع الشركة الكورية حول ميناء الفاو الكبير

2020/11/09 | 15:15 - المصدر: NRT عربية

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مشروع ميناء الفاو الكبير

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، بعقد اجتماع في وزارة النقل، وذلك من أجل التفاوض مع شركة "دايو" الكورية لبدء العمل بإنشاء ميناء الفاو الكبير.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصادر حكومية، قولها في تصريحات صحفية، اليوم، 9 تشرين الثاني 2020، إنه" بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقد اجتماع في وزارة النقل للتفاوض مع الشركة الكورية لبدء العمل بإنشاء ميناء الفاو الكبير".

واضافت المصادر أن" الاجواء كانت ايجابية وهناك امكانية للتوصل لاتفاق بشأن الشروع بالعمل".

وأشارت إلى أن" اجتماعا عقد أمس ترأسه الكاظمي، مع وزير النقل والجهات المعنية حيث حثهم على العمل بأقصى الجهود لازالة كافة المعوقات من اجل انهاء مرحلة التفاوض والبدء بالعمل" .

ر.إ

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