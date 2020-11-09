ماكسي رولون يعزز كتيبة قصي منير للمباراة المقبلة

2020/11/09 | 15:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلن نادي الديوانية الرياضي، جاهزية لاعب فريقه الكروي، الارجنتيني ماكسي رولون للمباراة المقبلة.

وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء البصري لـ /المعلومة/ إن “اللاعب الارجنتيني، ماكسي رولون اصبح جاهزاً للعب تحت قيادة المدرب قصي منير”.

واوضح أن “رولون تماثل للشفاء تماما من الاصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، فالكادر التدريبي لم يود المجازفة به كي لا تتفاقم الاصابة ويعود سريعاً الى الملاعب”.

يذكر ان الديوانية اعلن امس تعاقده مع المدرب قصي منير لقيادة الاحمر الديواني.



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