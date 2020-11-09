تصريحات “غامضة” من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

2020/11/09 | 15:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا تجاوز حدود حالة الطوارئ الصحية العادية.

وذكر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن وباء “كوفيد -19 تجاوز حدود حالة الطوارئ الصحية العادية”.

وأضاف: “نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن وباء (كوفيد – 19) خرج عن إطار حالة الطوارئ”، مشدداً على “ضرورة النظر إلى اللقاح على أنه منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة”.

ولفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن “الوباء له تأثير سلبي على مكافحة الأمراض الأخرى في العالم، مثل الحمى الصفراء في الغابون وتوغو، وحمى الشيكونغونيا في تشاد، وكذلك الحصبة في المكسيك”.

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