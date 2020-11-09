مراسل التغيير: استهداف الحشد التركماني بعبوة ناسفة

2020/11/09 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

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وفي تطور أمني بمحافظة كركوك، أفاد مراسل التغيير باستهداف موكب للحشد التركماني بعبوة ناسفة قرب مفرق نوجول جنوبي المحافظة.

وأضاف مراسلنا أن الحادث أدى الى استشهاد اثنين من أفراد الموكب وإصابة آخرين في حصيلة أولية للهجوم.

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