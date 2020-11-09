افصاح - قدمت شركة مصرف زين العراق الاسلامي البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام 2020


افصاح - قدمت شركة مصرف زين العراق الاسلامي البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام 2020
2020/11/09 | 15:24 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?storyId=9931&type=1

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