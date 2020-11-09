البرلمان يعقد جلسته برئاسة حسن الكعبي

2020/11/09 | 15:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الـــدورة النيابيـــة الرابعـة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـــل التشريعـــي الاول

النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب

الـسـيـد حـسـن كـريـم الـكـعـبـي

يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٠)

الاثنين ٩ / تشرين الثاني/ ٢٠٢٠

- عدد الحضور ١٩١ نائباً

مجلس النواب - الدائرة الاعلامية

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