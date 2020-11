2020/11/09 | 15:28 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت اللجنة التحضيرية صباح هذا اليوم الاثنين أولى الاعتراضات المقدمة من عضو الجمعية العمومية مصطفى جبار علك ضد السيد خالد عبدالواحد كبيان والمطالبة باستبعاده من الترشيح وعدم السماح له بالتصويت خلال المؤتمر الانتخابي القادم المقرر انعقاده يوم السبت الموافق 2020/11/14 في تمام الساعة الرابعة عصرا .وتضمن الاعتراض عدد من الفقرات التي تبين عدم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة التحضيرية لانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية تتسلم أولى الاعتراضات ضد خالد كبيان first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة التحضيرية لانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية تتسلم أولى الاعتراضات ضد خالد كبيان) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة التحضيرية لانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية تتسلم أولى الاعتراضات ضد خالد كبيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).