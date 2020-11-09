2020/11/09 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مجلس النواب يعقد جلسته بحضور 191 نائبا.

– مصدر للتغيير: من المتوقع ان تشهد الجلسة التصويت على قانون الاقتراض.

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