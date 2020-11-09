2020/11/09 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة نيابية بشأن قرض الرواتب: المبلغ كبير جدا..
8 ترليونات كافية لتأمين 3 اشهر المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة نيابية بشأن قرض الرواتب: المبلغ كبير جدا.. 8 ترليونات كافية لتأمين 3 اشهر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
8 ترليونات كافية لتأمين 3 اشهر المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة نيابية بشأن قرض الرواتب: المبلغ كبير جدا.. 8 ترليونات كافية لتأمين 3 اشهر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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