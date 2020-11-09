2020/11/09 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة نيابية بشأن قرض الرواتب: المبلغ كبير جدا..8 ترليونات كافية لتأمين 3 اشهر المركز الخبري الوطني.

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