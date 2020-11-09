2020/11/09 | 15:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم، الاثنين، وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ووفد بعثة منظمة الهجرة الدولية في العراق، برئاسة جيرارد ويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط: إغلاق جميع مخيمات النازحين قبل بدء العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط: إغلاق جميع مخيمات النازحين قبل بدء العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).