ملا طلال: اجتماع رئيس الوزراء والمالية النيابية اتسم بالإيجابية والشعور بالمسؤولية

2020/11/09 | 15:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن احمد ملا طلال المتحدث بإسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان لقاء الاخير باللجنة المالية النيابية، اتسم بالإيجابية والشعور بالمسؤولية.وقال ملا طلال في تغريدة على “تويتر” تابعتها وكالة “المركز الخبري الوطني”،إن “أجواء إيجابية غلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة سادت لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية”.‏واضاف، […]

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