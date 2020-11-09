المتحدث باسم الكاظمي: نتطلع للتصويت على قانون الاقتراض الخميس لإطلاق الرواتب

2020/11/09 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين،

أن الحكومة تتطلع إلى تصويت البرلمان

على قانون تغطية العجز المالي الخميس

المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين.

وقال ملا طلال في

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