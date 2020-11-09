بحوزته اسلحة مختلفة.. القبض على مطلوب بالإرهاب في بغداد

2020/11/09 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين،

إلقاء القبض على متهم مطلوب بالارهاب

ضبطت بحوزته أسلحة مختلفة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، انه "استنادا

لتوجيهات وزير الداخلية نف

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