2020/11/09 | 15:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تمرير قانون الاقتراض من أجل توزيع الرواتب.وذكرت اللجنة في بيان مقتضب، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه سيتم تـمرير قانون الاقتراض الداخلي من أجل توزيع الرواتب”.وكان الناطق باسم رئيس الوزراء، قال ان أجواء إيجابية غلب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تعلن الاتفاق على تمرير قانون الاقتراض من أجل توزيع الرواتب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تعلن الاتفاق على تمرير قانون الاقتراض من أجل توزيع الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).