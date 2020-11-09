ملا طلال: نتطلع إلى التصويت على قانون العجز المالي الخميس المقبل

2020/11/09 | 15:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بين الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، ان اجتماع الكاظمي مع اللجنة المالية النيابية كان ايجابيا، مشيرا الى اننا نتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل.وقال ملا طلال في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “‏أجواء إيجابية غلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة سادت لقاء …

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