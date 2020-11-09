بدء جلسة البرلمان برئاسة الكعبي وحضور 191 نائباً

2020/11/09 | 15:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، وحضور 191 نائباً.

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