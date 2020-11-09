البرلمان يفتتح جلسته برئاسة الكعبي وبحضور 191 نائباً

2020/11/09 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته برئاسة النائب الاول حسن الكعبي، وبحضور 191 نائباً.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الكعبي افتتح اعمال الجلسة رقم 20 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة الدورة النيابية الرابعة".

واضاف البيان، ان "الجلسة افتتحت بحضور 191 نائباً".

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