2020/11/09 | 15:40 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]اكدت كتلة صادقون النيابية، الاثنين، ان مبلغ قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) كبير جدا رغم تخفيضه.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: مبلغ قانون الاقتراض كبير جدا رغم تخفيضه
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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