صادقون: مبلغ قانون الاقتراض كبير جدا رغم تخفيضه

2020/11/09 | 15:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت كتلة صادقون النيابية، الاثنين، ان مبلغ قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) كبير جدا رغم تخفيضه.

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