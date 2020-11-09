ملا طلال: نتطلع للتصويت على قانون الاقتراض الخميس لإطلاق الرواتب

2020/11/09 | 15:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الحكومة تتطلع إلى تصويت البرلمان على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين.

وقال ملا طلال في تغريدة على (توتير): "أجواء إيجابية غلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة سادت لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية"، مبيناً أن "قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعا كان هو الهمّ المشترك".

واضاف: "نتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين".

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