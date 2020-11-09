2020/11/09 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، الاثنين، إن اللقاح ضد كورونا المستجد الذي تعملان على تطويره أثبت فعاليته بنسبة 90 في المئة، وذلك وفقا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نبأ سار بشأن لقاح كورونا.. والموعد بات قريبا جدا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نبأ سار بشأن لقاح كورونا.. والموعد بات قريبا جدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).