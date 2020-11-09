2020/11/09 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف الامين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الاثنين، عن موعد افتتاح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية.وقال الغزي في تصريح صحفي: إن “معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية، سيفتتح بعد اسبوع من انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي بين البلدين والذي من المقرر غدا الثلاثاء”.وتتواصل اجتماعات المجلس التنسيقي بين البلدين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامين العام لمجلس الوزراء يحدد موعد افتتاح معبر عرعر الحدودي المركز الخبري الوطني.

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