2020/11/09 | 15:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أخمدت فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني، الإثنين، حريقا اندلع في محلات تجارية بمدينة الصدر شرقي بغداد.



وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الثاني 2020)، إنه "تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق ضخم التهم محلات تجارية ومنازل في إحدى الاسواق الشعبية بمدنية الصدر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: حريق ضخم يلتهم محلات بقالة في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: حريق ضخم يلتهم محلات بقالة في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).