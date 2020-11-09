محافظ البنك المركزي يجتمع مع نظيره السعودي في بغداد

2020/11/09 | 15:59 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إجتمع محافظ البنك المركزي العراقي السيد مصطفى غالب مخيف مع نظيره محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي ، وخلص الاجتماع الذي ضمَّ وفداً رفيعَ المستوى من الجانبين الى التباحث في مجال السياسات النقدية والمصرفية بين البلدين.

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي في بيان تلقته 7sky، الى إمكانية استئناف تدريب منسوبي البنك المركزي في مؤسسة النقد العربي السعودي فضلاً عن مناقشة مستجدات افتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة (TBI) في المملكة العربية السعودية وإمكانية زيادة عدد من المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات العملية ، وكما وناقش الجانبين مستجدات اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين البلدين.

من جانبه دعا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لتمْتين العلاقة بين البلدين لاسيما في القطاع المصرفي، لافتاً الى أن العراق ساحة جيدة للتعامل المالي مبدياً استعداده لفتح مزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

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