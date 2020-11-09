أية سياسة فلسطينية مع مجيء بايدن ورحيل ترامب ؟! - معتصم حمادة

2020/11/09 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#معتصم_حمادة عضو المكتب السياسيللجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين■-;- لا شك في أن هزيمة ترامب (ولا أقول فوز بايدن)، تشكل انتصاراً للمجتمع الدولي، الذي أرهقته، طوال أربع سنوات عجاف، حروب ترامب وتحديه للقوانين الدولية، وشرعية الأمم المتحدة، ومبادئ العلاقات بين الدول.



وكاد أن يقود أكثر من منطقة إلى حروب طاحنة، وناصب شعوب الأرض العداء، و ......





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